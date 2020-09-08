МиГ-29 подняли над Баренцевым морем из-за самолёта ВВС Норвегии

Российский истребитель МиГ-29 подняли в воздух над Баренцевым морем из-за норвежского самолёта радиоэлектронной разведки и борьбы.

«Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы России в воздух был поднят истребитель МиГ-29 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота», — приводит РИА Новости сообщение Национального центра управления обороной России.

Отмечается, что экипаж российского истребителя идентифицировал самолёт радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы Falcon 20 ВВС Норвегии и сопроводил его над акваторией Баренцева моря.

Ранее сообщалось, что российский истребитель Су-27 поднимался на перехват самолётов-разведчиков США и Швеции над Балтийским морем.