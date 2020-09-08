Су-27 перехватил самолёты-разведчики США и Швеции над Балтийским морем

Российский истребитель Су-27 поднимался на перехват самолётов-разведчиков США и Швеции над Балтийским морем, сообщает Национальный центр управления обороной России.

Как отмечается, две воздушные цели были обнаружены средствами контроля во вторник, 8 сентября, над нейтральными водами.

«Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения государственной границы России в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота», — приводит РИА Новости сообщение центра.

Экипаж идентифицировал воздушные цели как американский стратегический самолёт-разведчик RC-135 и шведский Gulfstream, проинформировали в центре. После их разворота от государственной границы российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования.

Подчёркивается, что нарушения госграницы допущено не было.

Ранее сообщалось, что МиГ-29 перехватил самолёт норвежских ВВС над Баренцевым морем.