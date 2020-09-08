Су-27 перехватил самолёты-разведчики США и Швеции над Балтийским морем

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Российский истребитель Су-27 поднимался на перехват самолётов-разведчиков США и Швеции над Балтийским морем, сообщает Национальный центр управления обороной России.
Су-27 перехватил самолёты-разведчики США и Швеции над Балтийским морем
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

Как отмечается, две воздушные цели были обнаружены средствами контроля во вторник, 8 сентября, над нейтральными водами. 

«Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения государственной границы России в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота», — приводит РИА Новости сообщение центра.

Экипаж идентифицировал воздушные цели как американский стратегический самолёт-разведчик RC-135 и шведский Gulfstream, проинформировали в центре. После их разворота от государственной границы российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования.

Подчёркивается, что нарушения госграницы допущено не было. 

Ранее сообщалось, что МиГ-29 перехватил самолёт норвежских ВВС над Баренцевым морем.

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