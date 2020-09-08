МиГ-29 перехватил самолёт ВВС Норвегии над Баренцевым морем

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Российский истребитель МиГ-29 перехватил самолёт норвежских ВВС над Баренцевым морем. Об этом проинформировали в Национальном центре управления обороной России.
МиГ-29 перехватил самолёт ВВС Норвегии над Баренцевым морем
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

Отмечается, что российские средства контроля воздушного пространства 8 сентября обнаружили над нейтральными водами Баренцева моря приближающуюся к государственной границе России воздушную цель.

Сообщается, что для опознавания цели в воздух подняли истребитель МиГ-29 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота.

В центре сообщили, что экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолёт базовой патрульной авиации Р-3С «Орион» ВВС Норвегии и сопроводил его над акваторией Баренцева моря.

«Весь полёт российского истребителя МиГ-29 выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», — приводит РИА Новости сообщение.

В центре добавили, что нарушения госграницы России не допущено.

7 сентября сообщалось, что МиГ-29 Северного флота второй раз за сутки вылетал на перехват над нейтральными водами Баренцева моря самолёта-разведчика ВВС Великобритании.

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