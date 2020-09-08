МиГ-29 перехватил самолёт ВВС Норвегии над Баренцевым морем
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- РИА Новости
Отмечается, что российские средства контроля воздушного пространства 8 сентября обнаружили над нейтральными водами Баренцева моря приближающуюся к государственной границе России воздушную цель.
Сообщается, что для опознавания цели в воздух подняли истребитель МиГ-29 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота.
В центре сообщили, что экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолёт базовой патрульной авиации Р-3С «Орион» ВВС Норвегии и сопроводил его над акваторией Баренцева моря.
«Весь полёт российского истребителя МиГ-29 выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», — приводит РИА Новости сообщение.
В центре добавили, что нарушения госграницы России не допущено.
7 сентября сообщалось, что МиГ-29 Северного флота второй раз за сутки вылетал на перехват над нейтральными водами Баренцева моря самолёта-разведчика ВВС Великобритании.