МиГ-29 перехватил над Баренцевым морем второй самолёт ВВС Британии
- РИА Новости
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«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как стратегический самолёт-разведчик ВВС Великобритании RC-135 и сопроводил её над акваторией Баренцева моря», — приводит сообщение ТАСС.
7 сентября МиГ-29 также сопроводил над нейтральными водами Баренцева моря самолёт-разведчик R.1 Sentinel британских ВВС.
Кроме того, ранее в тот же день сообщалось, что МиГ-31 перехватил над Баренцевым морем патрульный самолёт Orion Военно-воздушных сил Норвегии.