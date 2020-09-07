МиГ-29 перехватил над Баренцевым морем второй самолёт ВВС Британии

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Российский истребитель МиГ-29 Северного флота второй раз за сутки вылетал на перехват над нейтральными водами Баренцева моря самолёта-разведчика ВВС Великобритании, сообщает Национальный центр управления обороной России.
МиГ-29 перехватил над Баренцевым морем второй самолёт ВВС Британии
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как стратегический самолёт-разведчик ВВС Великобритании RC-135 и сопроводил её над акваторией Баренцева моря», — приводит сообщение ТАСС.

7 сентября МиГ-29 также сопроводил над нейтральными водами Баренцева моря самолёт-разведчик R.1 Sentinel британских ВВС.

Кроме того, ранее в тот же день сообщалось, что МиГ-31 перехватил над Баренцевым морем патрульный самолёт Orion Военно-воздушных сил Норвегии.

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