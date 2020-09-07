МиГ-31 перехватил патрульный самолёт Норвегии над Баренцевым морем

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Российский истребитель МиГ-31 Северного флота был поднят на перехват двигавшегося в сторону границы России патрульного самолёта Orion Военно-воздушных сил Норвегии над Баренцевым морем.
МиГ-31 перехватил патрульный самолёт Норвегии над Баренцевым морем
  • © Павел Лисицын
  • РИА Новости

Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной (НЦУО) России.

Российские средства контроля засекли над нейтральными водами Баренцева моря приближающуюся к границе воздушную цель 7 сентября.

«Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы России в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота», — приводит заявление ТАСС.

Затем самолёт ВВС Норвегии сменил курс, нарушения российской границы допущено не было.

5 сентября МиГ-31 также поднимался на перехват самолёта ВВС Норвегии над Баренцевым морем.

Глава российского Минобороны Сергей Шойгу отметил, что самолёты НАТО стали выполнять тренировочные вылеты с имитацией ракетных ударов вблизи границ России.

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