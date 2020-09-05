Российский истребитель МиГ-31 поднимался на перехват самолёта ВВС Норвегии над Баренцевым морем, сообщили в Национальном центре управления обороной России.

«Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы России в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолёт базовой патрульной авиации Р-3С «Орион» ВВС Норвегии», — цитирует РИА Новости ведомство.

После разворота норвежского самолёта от российской госграницы истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования.

4 сентября восемь российских истребителей вылетали на перехват трёх стратегических бомбардировщиков В-52Н ВВС США, которые приближались к государственной границе России.