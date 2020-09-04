Восемь российских самолётов перехватили три бомбардировщика США

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Восемь российских истребителей вылетали на перехват трёх стратегических бомбардировщиков В-52Н ВВС США, которые приближались к государственной границе России. Об этом информирует Национальный центр управления обороной (НЦУО) России.
Восемь российских самолётов перехватили три бомбардировщика США
  • © US Army / Sgt. Paige Behringer

Отмечается, что средства контроля воздушного пространства Южного военного округа России обнаружили три американских бомбардировщика. 

«В целях недопущения нарушения самолётами ВВС США российского воздушного пространства из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа в воздух над акваториями Чёрного и Азовского морей были подняты четыре истребителя Су-27 и четыре истребителя Су-30», — заявили в НЦУО.

Российские самолёты вернулись на аэродромы базирования после того, как американские бомбардировщики удалились от границы России.

Отмечается, что все полёты российских истребителей были выполнены в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушений границы не допущено.

Ранее российский истребитель МиГ-31 вылетал на перехват патрульного самолёта Orion Военно-воздушных сил Норвегии над Баренцевым морем.

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