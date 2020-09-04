МиГ-31 перехватил над Баренцевым морем самолёт ВВС Норвегии
- РИА Новости
Отмечается, что российские средства контроля воздушного пространства над нейтральными водами Баренцева моря обнаружили приближающуюся к государственной границе России воздушную цель.
«Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы России в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота», — приводит РИА Новости сообщение.
Воздушная цель была идентифицирована как самолёт базовой патрульной авиации Orion ВВС Норвегии.
В ведомстве добавили, что нарушение российской границы не допущено.
3 сентября МиГ-31 не допустил нарушения границы России двумя самолётами США и Великобритании, перехватив их над Баренцевым морем.