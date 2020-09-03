МиГ-31 перехватил над Баренцевым морем самолёт ВВС Норвегии

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Российский истребитель МиГ-31 вылетал на перехват патрульного самолёта Orion Военно-воздушных сил Норвегии над Баренцевым морем.
МиГ-31 перехватил над Баренцевым морем самолёт ВВС Норвегии
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Национальный центр управления обороной России.

Согласно данным центра, 3 сентября РЛС России обнаружили над нейтральными водами Баренцева моря воздушную цель, направлявшуюся к госгранице.

«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолёт базовой патрульной авиации Р-3С Orion ВВС Норвегии», — говорится в сообщении.

1 сентября сообщалось, что российский истребитель Су-27 из состава Балтийского флота вылетал на перехват самолёта базовой патрульной авиации Р-3С Orion ВВС Германии.

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