МиГ-31 перехватил над Баренцевым морем самолёт ВВС Норвегии

Российский истребитель МиГ-31 вылетал на перехват патрульного самолёта Orion Военно-воздушных сил Норвегии над Баренцевым морем.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Национальный центр управления обороной России.

Согласно данным центра, 3 сентября РЛС России обнаружили над нейтральными водами Баренцева моря воздушную цель, направлявшуюся к госгранице.

«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолёт базовой патрульной авиации Р-3С Orion ВВС Норвегии», — говорится в сообщении.

1 сентября сообщалось, что российский истребитель Су-27 из состава Балтийского флота вылетал на перехват самолёта базовой патрульной авиации Р-3С Orion ВВС Германии.