МиГ-31 перехватил над Баренцевым морем самолёт ВВС Норвегии
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Национальный центр управления обороной России.
Согласно данным центра, 3 сентября РЛС России обнаружили над нейтральными водами Баренцева моря воздушную цель, направлявшуюся к госгранице.
«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолёт базовой патрульной авиации Р-3С Orion ВВС Норвегии», — говорится в сообщении.
1 сентября сообщалось, что российский истребитель Су-27 из состава Балтийского флота вылетал на перехват самолёта базовой патрульной авиации Р-3С Orion ВВС Германии.