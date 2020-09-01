Су-27 перехватил самолёт ВВС Германии над Балтийским морем
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- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный центр управления обороной России.
Согласно информации центра, 1 сентября российские средства контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря зафиксировали приближающуюся к госгранице воздушную цель.
Отмечается, что с целью идентификации в воздух подняли Су-27.
«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолёт базовой патрульной авиации Р-3С Orion ВВС Германии», — сообщили в ведомстве.
31 августа сообщалось, что российские истребители Су-27 из состава Балтийского флота поднимались на перехват трёх стратегических бомбардировщиков США над Балтийским морем.