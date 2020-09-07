МиГ-29 сопроводил самолёт-разведчик ВВС Британии над Баренцевым морем
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- РИА Новости
7 сентября российские средства контроля обнаружили приближающуюся к границе России воздушную цель.
«Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы России в воздух был поднят истребитель МиГ-29 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота», — приводит сообщение ТАСС.
После этого британский самолёт сменил курс, нарушения российской границы допущено не было.
7 августа МиГ-31 Северного флота перехватил патрульный самолёт Orion Военно-воздушных сил Норвегии над Баренцевым морем.