МиГ-29 сопроводил самолёт-разведчик ВВС Британии над Баренцевым морем

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Российский истребитель МиГ-29 сопроводил над нейтральными водами Баренцева моря самолёт-разведчик R.1 Sentinel ВВС Великобритании, сообщает Национальный центр управления обороной России.
МиГ-29 сопроводил самолёт-разведчик ВВС Британии над Баренцевым морем
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

7 сентября российские средства контроля обнаружили приближающуюся к границе России воздушную цель.

«Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы России в воздух был поднят истребитель МиГ-29 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота», — приводит сообщение ТАСС.

После этого британский самолёт сменил курс, нарушения российской границы допущено не было.

7 августа МиГ-31 Северного флота перехватил патрульный самолёт Orion Военно-воздушных сил Норвегии над Баренцевым морем.

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