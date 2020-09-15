Российский фрегат начал следить за эсминцем ВМС США в Чёрном море
- globallookpress.com
«Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца УРО (ПРО) «Франклин Рузвельт» ВМС США, зашедшего 15 сентября 2020 года в акваторию Чёрного моря», — приводит РИА Новости сообщение Национального центра управления обороной Российской Федерации.
Отмечается, что непосредственное слежение за действиями эсминца осуществляет фрегат «Адмирал Эссен».
Ранее сообщалось, что российский истребитель Су-27 перехватил над нейтральными водами Чёрного моря два самолёта-разведчика RC-135 ВВС США и ВВС Великобритании.