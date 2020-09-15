Российский фрегат начал следить за эсминцем ВМС США в Чёрном море

Короткая ссылка
Российский фрегат «Адмирал Эссен» начал следить за эсминцем «Франклин Рузвельт» ВМС США, который зашёл в Чёрное море.
Российский фрегат начал следить за эсминцем ВМС США в Чёрном море
  • globallookpress.com

«Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца УРО (ПРО) «Франклин Рузвельт» ВМС США, зашедшего 15 сентября 2020 года в акваторию Чёрного моря», — приводит РИА Новости сообщение Национального центра управления обороной Российской Федерации.

Отмечается, что непосредственное слежение за действиями эсминца осуществляет фрегат «Адмирал Эссен».

Ранее сообщалось, что российский истребитель Су-27 перехватил над нейтральными водами Чёрного моря два самолёта-разведчика RC-135 ВВС США и ВВС Великобритании.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить