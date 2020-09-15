Су-27 перехватил самолёты США и Великобритании над Чёрным морем

Российский истребитель Су-27 перехватил над нейтральными водами Чёрного моря два самолёта-разведчика RC-135 ВВС США и ВВС Великобритании.

Как сообщил Национальный центр управления обороной Российской Федерации, средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Чёрного моря были обнаружены приближающиеся к государственной границе России две воздушные цели, в воздух был поднят Су-27.

«Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушным объектам и идентифицировал их как стратегические самолёты-разведчики RC-135 ВВС США и ВВС Великобритании», — отмечается в сообщении.

Также сообщалось, что российский Су-27 поднимался на перехват патрульного самолёта ВМС США над Балтийским морем.