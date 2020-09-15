Су-27 поднимался на перехват самолёта ВМС США над Балтийским морем

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Российский Су-27 поднимался на перехват патрульного самолёта ВМС США над Балтийским морем, сообщает Национальный центр управления обороной России.
Су-27 поднимался на перехват самолёта ВМС США над Балтийским морем
  • РИА Новости
  • © Виталий Тимкив

Как отмечается, 15 сентября российскими средствами контроля над нейтральными водами была обнаружена приближающаяся к государственной границе воздушная цель.

Для её опознавания и недопущения нарушения госграницы в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил ЗВО, проинформировали в центре.

«Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту и идентифицировал его как самолёт базовой патрульной авиации Р-8А Poseidon ВМС США и сопроводил его над акваторией Балтийского моря», — приводит РИА Новости сообщение.

После разворота иностранного военного самолёта Су-27 благополучно вернулся на аэродром базирования, указывается в тексте. Нарушения госграницы допущено не было.

14 сентября два Су-27 и два Су-30 перехватили три американских стратегических бомбардировщика над Чёрным морем.

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