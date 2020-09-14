Российские истребители перехватили самолёты США над Чёрным морем

Два истребителя Су-27 и два истребителя Су-30 перехватили три стратегических бомбардировщика B-52 США над Чёрным морем. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Национальный центр управления обороной (НЦУО).

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РИА Новости

Согласно данным российских военных, 14 сентября радарами сил противовоздушной обороны Южного военного округа «над акваторией Чёрного моря выявлены приближающиеся со стороны Украины к государственной границе России три воздушные цели». Отмечается, что экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели и сопроводили их над акваторией Чёрного моря. 8 сентября сообщалось, что российский истребитель Су-27 поднимался на перехват самолётов-разведчиков США и Швеции над Балтийским морем.