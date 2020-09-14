Российские истребители перехватили самолёты США над Чёрным морем
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- РИА Новости
Согласно данным российских военных, 14 сентября радарами сил противовоздушной обороны Южного военного округа «над акваторией Чёрного моря выявлены приближающиеся со стороны Украины к государственной границе России три воздушные цели».
Отмечается, что экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели и сопроводили их над акваторией Чёрного моря.
8 сентября сообщалось, что российский истребитель Су-27 поднимался на перехват самолётов-разведчиков США и Швеции над Балтийским морем.