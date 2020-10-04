Число заболеваний коронавирусом в Москве за сутки превысило 3 тысячи

За последние сутки в Москве COVID-19 были инфицированы 3327 человек. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе c коронавирусом.

«Москва — 3327, Санкт-Петербург — 392, Московская область — 296», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за сутки госпитализировано 884 пациента с COVID-19. На ИВЛ в больницах столицы находятся 247 человек.

Накануне сообщалось, что за последние сутки в Москве COVID-19 были инфицированы 2884 человека.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация по коронавирусу в городе стабилизировалась, хотя больницы заполняются.