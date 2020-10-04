Число заболеваний коронавирусом в Москве за сутки превысило 3 тысячи
- РИА Новости
«Москва — 3327, Санкт-Петербург — 392, Московская область — 296», — говорится в сообщении.
Отмечается, что за сутки госпитализировано 884 пациента с COVID-19. На ИВЛ в больницах столицы находятся 247 человек.
Накануне сообщалось, что за последние сутки в Москве COVID-19 были инфицированы 2884 человека.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация по коронавирусу в городе стабилизировалась, хотя больницы заполняются.