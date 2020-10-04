В России за сутки от коронавируса вылечились 3284 пациента

В России за последние сутки от коронавирусной инфекции вылечились ещё 3284 пациента. Всего за время пандемии выписаны 979 143 человека. Накануне в России были выписаны 5563 пациента.

Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

Также 4 октября стало известно, что за сутки в России выявили более 10 тыс. случаев коронавируса.

Ранее директор центра Гамалеи рассказал подробности исследований вакцины от коронавируса. По его словам, добровольцы, которые участвуют в испытаниях вакцины от коронавируса «Спутник V», не знают, что им вводят — вакцину или плацебо.

Академик РАН Вадим Покровский в беседе с ФАН призвал к более строгому соблюдению масочно-перчаточного режима и социальной дистанции.