В России за сутки от коронавируса вылечились 3284 пациента
- РИА Новости
Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с COVID-19.
Также 4 октября стало известно, что за сутки в России выявили более 10 тыс. случаев коронавируса.
Ранее директор центра Гамалеи рассказал подробности исследований вакцины от коронавируса. По его словам, добровольцы, которые участвуют в испытаниях вакцины от коронавируса «Спутник V», не знают, что им вводят — вакцину или плацебо.
Академик РАН Вадим Покровский в беседе с ФАН призвал к более строгому соблюдению масочно-перчаточного режима и социальной дистанции.