В Москве за сутки скончались 29 пациентов с коронавирусом
- АГН «Москва»
- © Александр Авилов
«В Москве скончались 29 пациентов с коронавирусом», — говорится в сообщении в Telegram.
Таким образом, общее число жертв COVID-19 в Москве достигло 5343.
Днём ранее сообщалось о 32 умерших.
С 5 октября требование о переводе не менее 30% работников в Москве на удалённую работу становится обязательным. Исключением станут сотрудники, чьё присутствие на работе является критически важным для функционирования организации.