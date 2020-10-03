В Москве за сутки скончались 29 пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки умерли 29 пациентов с подтверждённым коронавирусом. Об этом сообщает столичный оперативный штаб.

«В Москве скончались 29 пациентов с коронавирусом», — говорится в сообщении в Telegram.

Таким образом, общее число жертв COVID-19 в Москве достигло 5343.

Днём ранее сообщалось о 32 умерших.

С 5 октября требование о переводе не менее 30% работников в Москве на удалённую работу становится обязательным. Исключением станут сотрудники, чьё присутствие на работе является критически важным для функционирования организации.