В Москве скончались ещё 28 пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки скончались ещё 28 пациентов с подтверждённым коронавирусом. Об этом сообщает столичный оперативный штаб.

«В Москве скончались 28 пациентов с коронавирусом», — говорится в сообщении.

Всего за время пандемии в столице умерли 5282 человека с коронавирусом.

Днём ранее сообщалось о 24 умерших.

С 5 октября требование о переводе не менее 30% работников в Москве на удалённую работу становится обязательным. Исключением станут сотрудники, чьё присутствие на работе является критически важным для функционирования организации.

Как отметил столичный мэр Сергей Собянин, в настоящее время в Москве нет необходимости в ужесточении ограничительных мер, но если в городе будут «наплевательски» относиться к рекомендуемым мерам, то вероятность введения жёстких мер высока.