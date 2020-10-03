Вирусолог не исключил «всплеска» коронавируса весной 2021 года

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Следующий «всплеск» заболеваемости коронавирусом в России может начаться весной 2021 года, при этом он будет слабее предыдущих. Об этом заявил в беседе с URA.RU профессор кафедры вирусологии Института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский.
Вирусолог не исключил «всплеска» коронавируса весной 2021 года
  • Reuters

«Коронавирус в нашей популяции, видимо, очень надолго. Вопрос в том, насколько будет существенен прирост заболевших и сколько будет тяжёлых случаев. Насчёт тяжёлых случаев говорить не буду, но прироста взрывного не будет», — заявил он в беседе с URA.RU.

Вирусолог отметил, что быстрого спада заболеваемости COVID-19 не прогнозируется.

«За год будет существенное ослабление этой истории. И биологически, и информационно. Может, к лету», — добавил Аграновский.

Ранее советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академик РАН Виктор Малеев дал прогноз по выходу на плато по коронавирусу.

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