В России за сутки от коронавируса вылечились 5563 пациента

В России за последние сутки от коронавирусной инфекции вылечились ещё 5563 пациента. Всего за время пандемии выписаны 975 859 человек.

Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

Накануне в России были выписаны 6054 пациента.

Ранее директор центра Гамалеи рассказал подробности исследований вакцины от коронавируса. По его словам, добровольцы, которые участвуют в испытаниях вакцины от коронавируса «Спутник V», не знают, что им вводят — вакцину или плацебо.

Академик РАН Вадим Покровский в беседе с ФАН призвал к более строгому соблюдению масочно-перчаточного режима и социальной дистанции.