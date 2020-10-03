В России за сутки от коронавируса вылечились 5563 пациента
- РИА Новости
Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с COVID-19.
Накануне в России были выписаны 6054 пациента.
Ранее директор центра Гамалеи рассказал подробности исследований вакцины от коронавируса. По его словам, добровольцы, которые участвуют в испытаниях вакцины от коронавируса «Спутник V», не знают, что им вводят — вакцину или плацебо.
Академик РАН Вадим Покровский в беседе с ФАН призвал к более строгому соблюдению масочно-перчаточного режима и социальной дистанции.