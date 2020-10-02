В России за сутки от коронавируса вылечились 6054 пациента
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- АГН «Москва»
Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с COVID-19.
«За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 5985 человек… За весь период выписаны по выздоровлению по России — 964 242», — говорится в сообщении.
Накануне в России были выписаны 5985 пациентов.
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