В России за сутки от коронавируса вылечились 6054 пациента

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В России за последние сутки от коронавирусной инфекции вылечились ещё 6054 пациента. Всего за время пандемии выписаны 970 296 человек.
В России за сутки от коронавируса вылечились 6054 пациента
  • © Софья Сандурская
  • АГН «Москва»

Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

«За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 5985 человек… За весь период выписаны по выздоровлению по России — 964 242», — говорится в сообщении.

Накануне в России были выписаны 5985 пациентов.

Ранее директор центра Гамалеи рассказал подробности исследований вакцины от коронавируса. По его словам, добровольцы, которые участвуют в испытаниях вакцины от коронавируса «Спутник V», не знают, что им вводят — вакцину или плацебо.

Академик РАН Вадим Покровский в беседе с ФАН призвал к более строгому соблюдению масочно-перчаточного режима и социальной дистанции.

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