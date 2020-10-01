В России от коронавируса вылечились ещё 5985 человек

В России за последние сутки от коронавирусной инфекции вылечились ещё 5985 пациентов. Всего за время пандемии выписаны 964 242 человека.

Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

«За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 5985 человек... За весь период выписаны по выздоровлению по России — 964 242», — говорится в сообщении.

Накануне в России были выписаны 5858 пациентов.

Ранее директор центра Гамалеи рассказал подробности исследований вакцины от коронавируса. По его словам, добровольцы, которые участвуют в испытаниях вакцины от коронавируса «Спутник V», не знают, что им вводят, вакцину или плацебо.

Академик РАН Вадим Покровский в беседе с ФАН призвал к более строгому соблюдению масочно-перчаточного режима и социальной дистанции.