В Москве за сутки скончались 32 человека с коронавирусом

В Москве за сутки скончались ещё 32 пациента с подтверждённым коронавирусом. Об этом сообщает столичный оперативный штаб.

«В Москве скончались 32 пациента с коронавирусом», — говорится в сообщении в Telegram.

Таким образом, общее число жертв COVID-19 в Москве достигло 5314.

Днём ранее сообщалось о 28 умерших.

С 5 октября требование о переводе не менее 30% работников в Москве на удалённую работу становится обязательным. Исключением станут сотрудники, чьё присутствие на работе является критически важным для функционирования организации.

Как отметил столичный мэр Сергей Собянин, в настоящее время в Москве нет необходимости в ужесточении ограничительных мер, но если в городе будут «наплевательски» относиться к рекомендуемым мерам, то вероятность введения жёстких мер высока.