В Москве за сутки скончались 32 человека с коронавирусом
- АГН «Москва»
«В Москве скончались 32 пациента с коронавирусом», — говорится в сообщении в Telegram.
Таким образом, общее число жертв COVID-19 в Москве достигло 5314.
Днём ранее сообщалось о 28 умерших.
С 5 октября требование о переводе не менее 30% работников в Москве на удалённую работу становится обязательным. Исключением станут сотрудники, чьё присутствие на работе является критически важным для функционирования организации.
Как отметил столичный мэр Сергей Собянин, в настоящее время в Москве нет необходимости в ужесточении ограничительных мер, но если в городе будут «наплевательски» относиться к рекомендуемым мерам, то вероятность введения жёстких мер высока.