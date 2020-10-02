Вирусолог рассказал о сроках победы над коронавирусом

Для окончательной победы над коронавирусной инфекцией COVID-19 потребуется срок от одного до трёх лет. С таким заявлением выступил вирусолог Анатолий Альтштейн.

«Победа над коронавирусом — это знаете что? Коронавирус будет с нами, он будет заражать легко протекающими инфекциями какую-то небольшую часть населения, и мы будем относиться к нему с таким же пренебрежением, как мы относимся к коронавирусам ещё четырёх видов, которые с нами уже много лет», — заявил он в интервью радио Sputnik.

Альтштейн отметил, что до окончательной победы над коронавирусом ещё далеко.

«Боюсь, что это займёт не месяцы, а годы. Я думаю, что это примерно один, два, три года. Эта победа будет в том числе и в развивающихся странах, которые в этом отношении ничем особым не отличаются от развитых стран», — добавил вирусолог.

Ранее российский вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что текущая ситуация с коронавирусной инфекцией принципиально отличается от наблюдаемой весной этого года, так как в настоящее время в России готовы к борьбе с COVID-19.