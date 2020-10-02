В Петербурге за сутки провели более 30 тысяч тестов на COVID-19

Петербургские медики за прошедшие сутки обследовали на коронавирус 30 687 человек.

Об этом пишет сайт «Невские новости».

Под наблюдением медиков находятся 2683 человека, из них 35 — в обсерваторе, 518 человек — контактные, 2130 — на самоизоляции.

Ранее стало известно, что в Москве за минувшие сутки провели более 81 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию, что стало рекордным показателем для города.

Профессор вирусологии центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с НСН заявил, что чем строже россияне будут соблюдать противоэпидемические меры, тем быстрее ситуация начнёт меняться к лучшему.