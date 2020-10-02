В Госдуме оценили идею об отпуске для родителей младшеклассников

Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов в беседе с RT оценил предложение депутата Госдумы Елены Строковой о предоставлении одному из родителей учеников младших классов оплачиваемого отпуска на период каникул, введённых из-за коронавируса.

«Когда каникулы, дети должны с кем-то находиться. Не у всех есть бабушки, не у всех родителей есть возможность взять отпуск или находиться в этот момент с детьми. Когда каникулы планово проходят, родители наперёд панируют, но в данной ситуации решение московских властей о продлении каникул стало определённой неожиданностью. И, конечно, в этой связи задача государства — оказать определённую помощь в этом вопросе», — сказал депутат.

Нилов считает, что данный вопрос мог бы быть решён с помощью выделения средств из Фонда социального страхования.

«Социальное страхование подразумевает возможность находиться в отпуске по уходу за ребёнком. Полагаю, что родителям можно было бы предоставить дополнительную возможность находиться с ребёнком… Поэтому я поддерживаю предложение депутата Строковой, исходя из того что действительно такая проблема у родителей есть», — добавил он.

Ранее депутат Госдумы Елена Строкова предложила предоставить родителям младшеклассников отпуск на период каникул.

Обращения направлены главе Минтруда Антону Котякову и вице-премьеру Татьяне Голиковой.