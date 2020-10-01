Проценко прокомментировал рост заболеваемости коронавирусом в Москве

Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в Москве происходит из-за ряда факторов, в том числе в связи с тем, что люди перестали соблюдать строгую гигиену рук и носить маски. Об этом заявил главврач больницы в московском посёлке Коммунарка Денис Проценко.

«Я думаю, что тут очень много факторов совпало, которые привели к этому росту. Безусловно, мы все немного расслабились, перестали носить маски, перестали соблюдать строгую гигиену рук, мы опять вернулись к обнимашкам, к рукопожатиям, ко всем тем механизмам, которые нарушают социальную дистанцию и увеличивают риск инфицирования», — сказал он в интервью РИА Новости.

Специалист отметил, что в школу вернулись дети, а также «началась работа не на удалёнке».

«Всё это привело к тому, что число жителей города, которые общаются в больших коллективах с невысоким комплаенсом ношения масок (возросло. — RT). Это то, о чём я говорил, — социальная дистанция. Всё это вместе и дало то, чего мы с напряжением ожидали», — добавил Проценко.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в городе не наблюдается второй волны COVID-19, но отмечается большой рост числа заболевших.

Он рассказал, что число переносящих коронавирус в тяжёлой форме в Москве растёт.

Согласно данным оперативного штаба на 1 октября, в Москве за сутки выявили 2424 новых случая коронавируса.