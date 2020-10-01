Собянин оценил ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в Москве

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Число переносящих коронавирус в тяжёлой форме в Москве растёт, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём блоге.
Собянин оценил ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в Москве
  • РИА Новости

«Увеличивается количество людей, переносящих COVID-19 в тяжёлой форме, — более 1,5 тыс. человек», — написал Собянин.

Он отметил, что доля детей среди заболевших впервые превысила 19%. Кроме того, если летом доля лиц старше 65 лет среди инфицированных составляла меньше 15%, то в сентябре она поднялась до 20—25%.

Ранее сообщалось, что с 5 октября работодателей, действующих на территории Москвы, обязали перевести на удалёнку не менее 30% работников.

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