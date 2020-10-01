Собянин рассказал, что второй волны коронавируса в Москве нет

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В Москве не наблюдается второй волны распространения коронавируса, однако отмечается большой рост числа заболевших, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.
Собянин рассказал, что второй волны коронавируса в Москве нет
  • РИА Новости

«Вирусологов много, и я знаю, вы периодически с ними общаетесь в прямом эфире, они рассказывают самые разнообразные вещи, но если брать некий консенсус, то второй волны как таковой нет, потому что второй волной обычно называют вторичное заболевание тех, кто уже переболел», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Собянин отметил, что при этом рост по заболеваниям есть, «рост очень большой».

«Мы аналогичный рост видим в других европейских городах, в Мадриде уже, по-моему, раза в четыре выше, чем весной было», — добавил мэр, приведя в пример также Лондон и Вену.

По словам Собянина, нужно ориентироваться на схожие сценарии развития, потому что Москва тоже «большой город и вряд ли будет исключением».

«Я думаю, количество заболевших в ближайшее время приблизится уже к 3 тыс. в сутки», — отметил московский мэр.

Как ранее отметил Собянин, число переносящих коронавирус в тяжёлой форме в Москве растёт.

С 5 октября работодателей, действующих на территории Москвы, обязали перевести на удалёнку не менее 30% работников.

Профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с НСН заявил, что чем строже россияне будут соблюдать противоэпидемические меры, тем быстрее ситуация начнёт меняться к лучшему.

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