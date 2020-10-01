В Санкт-Петербурге провели почти 30 тысяч тестов на COVID-19 за сутки

За минувшие сутки обследование на наличие COVID-19 прошли 29 205 жителей Санкт-Петербурга.

Об этом сообщает Newinform.

В настоящий момент под наблюдением медиков находятся 2603 петербуржца. Из них 36 — в обсерваторе, 494 контактировали с людьми, заболевшими коронавирусом. Ещё 2073 человека соблюдают режим самоизоляции.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв в беседе с телеканалом «360» прокомментировал ситуацию с лекарственным обеспечением и увеличением коечного фонда в стационарах региона для инфицированных COVID-19 больных.