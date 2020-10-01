Новый цифровой сервис для врачей внедряют в столичных поликлиниках

Новый инструмент системы цифровой поддержки врачей внедряется во всех взрослых столичных поликлиниках.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Сервис позволит медикам ускорить направление пациентов на диагностику в соответствии с предварительным диагнозом и улучшить её качество, а пациенту — сэкономить время.

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова отметила, что при постановке предварительного диагноза программа предлагает врачу максимально полный набор исследований для проведения дальнейшей диагностики. Она рассказала, что предварительные попытки внедрения продемонстрировали сокращение времени на назначение диагностических исследований в десять раз.

«Таким образом, специалист уделяет больше внимания работе непосредственно с пациентом. Для горожан это также удобно: они смогут записаться сразу на комплекс исследований по назначению врача. Новый инструмент создан для улучшения стандарта оказания медицинской помощи в первичном звене и внесёт свой вклад в выявление заболеваний на ранних стадиях», — рассказала Ракова.

Сообщается, что в настоящий момент пакетные назначения в сервисе доступны для 54 групп диагнозов. В них входят 90% обращений по впервые выявленным заболеваниям, среди которых сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца и гипертония.

Как передаёт НСН, главврач поликлиники №3, депутат Мосгордумы Елена Самышина рассказала, что у жителей столицы появилась возможность напрямую синхронизировать данные дневников здоровья Apple Health и Google Fit с электронной медицинской картой.