За сутки в России умерли 169 пациентов с коронавирусом
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Накануне в стране умерли 177 пациентов с COVID-19.
Глава отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев заявил, что главной ошибкой заболевших коронавирусом россиян является нежелание обратиться к врачу.
Во Всемирной организации здравоохранения не исключили, что в мире от последствий коронавируса могут умереть до 2 млн человек до тех пор, пока эффективная вакцина не станет массово доступной.
Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Игорь Высоцкий в беседе с Nation News оценил важность дисциплины при снятии ограничительных мер по коронавирусу.