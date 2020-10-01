За сутки в России умерли 169 пациентов с коронавирусом

В России за сутки умерли 169 человек с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19. За время эпидемии скончался 20 891 пациент. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Накануне в стране умерли 177 пациентов с COVID-19.

Глава отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев заявил, что главной ошибкой заболевших коронавирусом россиян является нежелание обратиться к врачу.

Во Всемирной организации здравоохранения не исключили, что в мире от последствий коронавируса могут умереть до 2 млн человек до тех пор, пока эффективная вакцина не станет массово доступной.

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Игорь Высоцкий в беседе с Nation News оценил важность дисциплины при снятии ограничительных мер по коронавирусу.