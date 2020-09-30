В России за сутки умерли 177 пациентов с коронавирусом

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В России за сутки умерли 177 человек с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19. За время эпидемии скончались 20 722 пациента. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.
В России за сутки умерли 177 пациентов с коронавирусом
  • © РИА Новости / Илья Питалев

Накануне в стране умерли 160 пациентов с COVID-19.

Ранее в ВОЗ не исключили, что в мире от последствий коронавируса могут умереть до 2 млн человек, пока эффективная вакцина от COVID-19 не станет массово доступной.

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