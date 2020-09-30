В Госдуме оценили запрет ресторанам включать чаевые в чек
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- РИА Новости
Гутенёв назвал такое решение «очень правильным и хорошим» шагом.
Как подчеркнул депутат, это позволит людям избежать навязанных услуг, за которые порой необходимо платить «весьма существенные деньги».
«Я уверен, что если человек захочет выразить именно в материальном выражении свою признательность, он это сделает. Но это должно быть не обязательно, а добровольно», — заключил он.
По его словам, «чем больше будет прозрачности, тем комфортнее себя будут чувствовать граждане».
Ранее правительство утвердило правила, согласно которым заведения общественного питания с 1 января 2021 года не вправе включать в чек дополнительные платежи, комиссии или чаевые, помимо стоимости заказанных блюд согласно меню.