В Госдуме оценили запрет ресторанам включать чаевые в чек

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Анастасия Румянцева
Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенёв прокомментировал RT запрет заведениям общественного питания с 1 января 2021 года включать в чек чаевые.
В Госдуме оценили запрет ресторанам включать чаевые в чек
  • © Михаил Личков
  • РИА Новости

Гутенёв назвал такое решение «очень правильным и хорошим» шагом.

Как подчеркнул депутат, это позволит людям избежать навязанных услуг, за которые порой необходимо платить «весьма существенные деньги».

«Я уверен, что если человек захочет выразить именно в материальном выражении свою признательность, он это сделает. Но это должно быть не обязательно, а добровольно», — заключил он.

По его словам, «чем больше будет прозрачности, тем комфортнее себя будут чувствовать граждане».

Ранее правительство утвердило правила, согласно которым заведения общественного питания с 1 января 2021 года не вправе включать в чек дополнительные платежи, комиссии или чаевые, помимо стоимости заказанных блюд согласно меню. 

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