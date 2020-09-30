Общественники поддержали запрет на включение ресторанами чаевых в чек

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Анастасия Румянцева
Председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин прокомментировал в беседе с RT запрет заведениям общественного питания с 1 января 2021 года включать в чек дополнительные платежи, комиссии или чаевые, помимо стоимости заказанных блюд согласно меню.
Общественники поддержали запрет на включение ресторанами чаевых в чек
  • Pixabay

«Это просто надувательство потребителя, когда чаевые включаются в счёт. Таким образом можно вообще всё что угодно взять и придумать... В принципе, всё это подходит под ст. 14.7 КоАП «Обман потребителей». То есть это просто является намеренным обсчётом и это грозит вообще ответственностью в 100 тыс. рублей для нарушителей. Если это дополнительно разъяснено, то это неплохо», — подчеркнул Шапкин.

Он отметил, что надо всегда напоминать представителям бизнеса, которые осуществляют продажу или предоставление услуг, что «есть права потребителя и не надо их нарушать». 

Также, по словам эксперта, запрет не просто должен быть установлен, а должен «повлечь за собой какие-то правовые последствия». 

Ранее правительство утвердило правила, согласно которым заведения общественного питания с 1 января 2021 года не вправе включать в чек дополнительные платежи, комиссии или чаевые, помимо стоимости заказанных блюд согласно меню. 

Как уточняет Роспотребнадзор, новые правила направлены на защиту прав потребителей услуг общественного питания.

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