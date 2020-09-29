В Удмуртии стартовала прививочная кампания от COVID-19, сообщается о поступлении 42 доз вакцины.

Об этом информирует izhlife.ru со ссылкой на данные республиканского Министерства здравоохранения.

Как заявила замминистра регионального Минздрава Мария Галеева, три медицинских работника уже опробовали на себе отечественную вакцину против коронавируса.

По её словам, у одного из привитых медиков проявился гриппоподобный синдром, ещё у двоих побочных эффектов не выявлено.

Как стало известно ранее, первые партии вакцины от коронавируса доставлены в областную больницу Мурманской области и в Крым, а в Саратовской области трём врачам сделали прививку от коронавируса.