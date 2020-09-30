Вирусолог рассказал об укреплении иммунитета осенью

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Анастасия Румянцева
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн рассказал в беседе с RT, какие меры для укрепления иммунитета следует принимать осенью.
Вирусолог рассказал об укреплении иммунитета осенью
  • РИА Новости

«Нужно тщательно соблюдать противоэпидемические мероприятия, помнить о том, что нужно дистанцирование, что нужно в людных местах пользоваться масками, что нужно чаще мыть руки, обрабатывать их дезинфицирующими жидкостями… Если можно, работать на удалёнке, если есть возможность соблюдать самоизоляцию. Но при этом нужно, конечно, гулять, стараясь не контактировать с другими людьми, делать физические упражнения — это важно», — рассказал Альтштейн.

Вирусолог отметил, что сейчас довольно важно употреблять витамин D.

По мнению некоторых учёных, он может повысить устойчивость к коронавирусу, добавил он.

По словам эксперта, также полезны закаливание, полноценное питание, хороший сон и отказ от употребления алкоголя.

«Это главные приёмы, чтобы человек был в тонусе и сопротивлялся инфекции. Правильный образ жизни и соблюдение таких противоэпидемических мер помогают не только против коронавируса, но и против других вирусов дыхательных путей», — пояснил специалист.

Ранее врач-диетолог, аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева рассказала RT о продуктах, необходимых для поддержания иммунитета в течение осеннего периода.

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