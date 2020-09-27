Пострадавшим при обрушении перехода в Ступине выплатят компенсации
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Соответствующая договорённость была достигнута по итогам встречи в Москве замглавы Госслужбы миграции Киргизии с директором по подбору персонала и коммуникации логистического предприятия FM Logistic.
«Будет оказана медицинская помощь в полном объёме всем пострадавшим, также намерены выплатить месячную заработную плату всем гражданам Киргизии, присутствовавшим в происшествии», — говорится в пресс-релизе.
Кроме того, представители киргизской стороны встретились с главврачом Ступинской центральной клинической больницы, куда доставили около 30 пострадавших.
«Двое из них находятся в тяжёлом состоянии с переломом основания черепа. Их вывезут санавиацией в Раменское и Солнечногорск», — добавили в Государственной службе миграции Киргизии.
Ранее в Минздраве Московской области сообщили, что из 31 госпитализированного после ЧП в Ступине шестеро находятся в тяжёлом состоянии. Всего пострадал 51 человек.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту происшествия.
Обрушение надземного перехода произошло на территории предприятия FM Logistic в промышленной зоне в Ступине утром 27 сентября. Все пострадавшие — работники компании.