Пострадавшим при обрушении перехода в Ступине выплатят компенсации

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Граждане Киргизии, пострадавшие в результате обрушения надземного перехода на предприятии в подмосковном Ступине, получат компенсации в размере месячной зарплаты, сообщили в Государственной службе миграции при правительстве республики.
Пострадавшим при обрушении перехода в Ступине выплатят компенсации
  • © ГУ МЧС РФ по Московской области

Соответствующая договорённость была достигнута по итогам встречи в Москве замглавы Госслужбы миграции Киргизии с директором по подбору персонала и коммуникации логистического предприятия FM Logistic.

«Будет оказана медицинская помощь в полном объёме всем пострадавшим, также намерены выплатить месячную заработную плату всем гражданам Киргизии, присутствовавшим в происшествии», — говорится в пресс-релизе.

Кроме того, представители киргизской стороны встретились с главврачом Ступинской центральной клинической больницы, куда доставили около 30 пострадавших.

«Двое из них находятся в тяжёлом состоянии с переломом основания черепа. Их вывезут санавиацией в Раменское и Солнечногорск», — добавили в Государственной службе миграции Киргизии.

Ранее в Минздраве Московской области сообщили, что из 31 госпитализированного после ЧП в Ступине шестеро находятся в тяжёлом состоянии. Всего пострадал 51 человек.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту происшествия.

Обрушение надземного перехода произошло на территории предприятия FM Logistic в промышленной зоне в Ступине утром 27 сентября. Все пострадавшие — работники компании.

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