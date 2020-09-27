Материалы об обрушении в Ступине передадут в центральный аппарат СК

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства заняться проверкой по факту обрушения надземного перехода в Ступине Московской области.
Материалы об обрушении в Ступине передадут в центральный аппарат СК
  • © ГУ МЧС РФ по Московской области

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на официального представителя Следственного комитета России Светлану Петренко.

«По решению Александра Бастрыкина в целях наиболее полного и объективного расследования материалы процессуальной проверки в ближайшее время будут приняты к производству следователями центрального аппарата СК России», — заявила она.

По её словам, Бастрыкин направил в Ступино криминалистов центрального аппарата СК. Они вскоре приступят к осмотру места происшествия.

Ранее в региональном ГУ МЧС сообщали о 51 пострадавшем в результате обрушения надземного перехода на предприятии в Ступине.

СК начал проверку по факту произошедшего.

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