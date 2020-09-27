СК начал проверку после обрушения перехода в Подмосковье
- © Екатерина Чеснокова
- РИА Новости
«Сотрудники следственного отдела по Ступину ГСУ СК России по Московской области выехали на предприятие, на территории которого произошла поломка конструкции пешеходного моста, вследствие чего он рухнул», — заявила она.
По её словам, следователи осматривают место происшествия, после чего проведут опрос сотрудников и руководства предприятия.
Также следователи истребуют всю необходимую документацию.
Ранее в МЧС сообщили о 30 пострадавших в результате ЧП в Ступине.