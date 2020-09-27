СК начал проверку после обрушения перехода в Подмосковье

Следственный комитет организовал проверку по факту обрушения надземного перехода в подмосковном Ступине. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя ГСУ СК по Подмосковью Ольгу Врадий.

«Сотрудники следственного отдела по Ступину ГСУ СК России по Московской области выехали на предприятие, на территории которого произошла поломка конструкции пешеходного моста, вследствие чего он рухнул», — заявила она.

По её словам, следователи осматривают место происшествия, после чего проведут опрос сотрудников и руководства предприятия.

Также следователи истребуют всю необходимую документацию.

Ранее в МЧС сообщили о 30 пострадавших в результате ЧП в Ступине.