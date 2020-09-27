СК начал проверку после обрушения перехода в Подмосковье

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Следственный комитет организовал проверку по факту обрушения надземного перехода в подмосковном Ступине. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя ГСУ СК по Подмосковью Ольгу Врадий.
СК начал проверку после обрушения перехода в Подмосковье
  • © Екатерина Чеснокова
  • РИА Новости

«Сотрудники следственного отдела по Ступину ГСУ СК России по Московской области выехали на предприятие, на территории которого произошла поломка конструкции пешеходного моста, вследствие чего он рухнул», — заявила она.

По её словам, следователи осматривают место происшествия, после чего проведут опрос сотрудников и руководства предприятия.

Также следователи истребуют всю необходимую документацию.

Ранее в МЧС сообщили о 30 пострадавших в результате ЧП в Ступине.

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