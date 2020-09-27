В Подмосковье число пострадавших при обрушении возросло до 30
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«По данным Всероссийского центра медицины катастроф, пострадали 30 человек», — заявили в МЧС.
Отмечается, что 17 человек госпитализированы.
При этом в Telegram-канале губернатора региона Андрея Воробьёва говорится о 25 пострадавших.
«Пострадали 25 человек», — заявил Воробьёв.
По его словам, на месте ЧП работают сотрудники МЧС, бригады скорой помощи и территориального центра медицины катастроф.
Ранее сообщалось о 13 пострадавших.
Обрушение надземного перехода произошло на территории предприятия в промышленной зоне в Ступине.