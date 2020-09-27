В Подмосковье число пострадавших при обрушении возросло до 30

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В Московской области число пострадавших в результате обрушения надземного перехода на предприятии в районе Ступина увеличилось до 30. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на региональное ГУ МЧС.
В Подмосковье число пострадавших при обрушении возросло до 30
  • © ГУ МЧС РФ по Московской области

«По данным Всероссийского центра медицины катастроф, пострадали 30 человек», — заявили в МЧС. 

Отмечается, что 17 человек госпитализированы.

При этом в Telegram-канале губернатора региона Андрея Воробьёва говорится о 25 пострадавших.

«Пострадали 25 человек», — заявил Воробьёв.

По его словам, на месте ЧП работают сотрудники МЧС, бригады скорой помощи и территориального центра медицины катастроф.

Ранее сообщалось о 13 пострадавших.

Обрушение надземного перехода произошло на территории предприятия в промышленной зоне в Ступине.

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