Число пострадавших при обрушении в Подмосковье возросло до 13
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС по региону.
«По данным территориального центра медицины катастроф на 09:40, пострадали 13 человек, из них трое госпитализированы», — заявили в ведомстве.
Отмечается, что погибших нет. Для эвакуации пострадавших задействовали медицинский вертолёт.
По данным МЧС, все пострадавшие — работники предприятия.
Ранее сообщалось о шести пострадавших.