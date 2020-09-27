Число пострадавших при обрушении в Подмосковье возросло до 13

Число пострадавших в результате обрушения пешеходного перехода на территории предприятия в промышленной зоне в Ступине Московской области возросло до 13.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС по региону.

«По данным территориального центра медицины катастроф на 09:40, пострадали 13 человек, из них трое госпитализированы», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что погибших нет. Для эвакуации пострадавших задействовали медицинский вертолёт.

По данным МЧС, все пострадавшие — работники предприятия.

Ранее сообщалось о шести пострадавших.