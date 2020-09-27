В Минздраве сообщили о состоянии пострадавших при обрушении в Ступине

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В Минздраве Московской области рассказали о состоянии пострадавших при обрушении перехода в подмосковном Ступине.
В Минздраве сообщили о состоянии пострадавших при обрушении в Ступине
  • © ГУ МЧС РФ по Московской области

«На месте обрушения пешеходного перехода на предприятии в Ступине всего пострадал 51 человек. Из них 31 был доставлен в медицинские организации, подведомственные Минздраву Московской области: шесть пострадавших находятся в тяжёлом состоянии», — приводит РИА Новости сообщение.

Ранее в региональном ГУ МЧС сообщали о 51 пострадавшем в результате обрушения надземного перехода на предприятии в Ступине.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обрушения надземного перехода в Ступине. 

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