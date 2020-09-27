СК возбудил дело после обрушения перехода в Ступине
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- РИА Новости
«По результатам проверочных мероприятий принято решение о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 143 УК России («Нарушение требований охраны труда, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью людей»)», — цитирует ТАСС Петренко.
Ранее в региональном ГУ МЧС сообщали о 51 пострадавшем в результате обрушения надземного перехода на предприятии в Ступине.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства заняться проверкой по факту обрушения надземного перехода в Ступине Московской области.