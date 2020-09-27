СК возбудил дело после обрушения перехода в Ступине

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обрушения надземного перехода в Ступине Московской области. Об этом рассказала официальный представитель СК России Светлана Петренко.

© Евгений Одиноков

РИА Новости