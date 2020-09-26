За сутки в России умерли 169 пациентов с коронавирусом
- АГН «Москва»
Накануне в России умерли 108 пациентов с COVID-19.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что москвичам старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями рекомендуется оставаться дома из-за роста заболеваемости коронавирусом.
Также глава российского Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что число тяжёлых пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 не увеличивается.
Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.