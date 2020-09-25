Мурашко рассказал о ситуации с тяжёлыми пациентами с коронавирусом

Глава российского Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что число тяжёлых пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 не увеличивается.

«Мы видим, что количество тяжёлых пациентов не увеличивается», — цитирует РИА Новости Мурашко.

Он также сообщил, что за время пандемии в России построено 30 новых инфекционных больниц и корпусов.

Ранее сообщалось, что в России за сутки выявили 7212 случаев коронавирусной инфекции. Общее число зафиксированных в стране случаев COVID-19 — 1 136 048.

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Игорь Высоцкий в беседе с Nation News оценил важность дисциплины при снятии ограничительных мер по коронавирусу.