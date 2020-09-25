Мурашко рассказал о ситуации с тяжёлыми пациентами с коронавирусом
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«Мы видим, что количество тяжёлых пациентов не увеличивается», — цитирует РИА Новости Мурашко.
Он также сообщил, что за время пандемии в России построено 30 новых инфекционных больниц и корпусов.
Ранее сообщалось, что в России за сутки выявили 7212 случаев коронавирусной инфекции. Общее число зафиксированных в стране случаев COVID-19 — 1 136 048.
Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Игорь Высоцкий в беседе с Nation News оценил важность дисциплины при снятии ограничительных мер по коронавирусу.