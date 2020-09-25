За сутки в России умерли 108 пациентов с коронавирусом

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В России за сутки умерли 108 человек с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19. За время эпидемии скончались 20 056 пациентов. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.
За сутки в России умерли 108 пациентов с коронавирусом
  • © РИА Новости / Алексей Сухоруков

Накануне в России умерли 149 пациентов с COVID-19.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что москвичам старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями рекомендуется оставаться дома из-за роста заболеваемости коронавирусом.

Также старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.

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