За сутки в России умерли 108 пациентов с коронавирусом
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Накануне в России умерли 149 пациентов с COVID-19.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что москвичам старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями рекомендуется оставаться дома из-за роста заболеваемости коронавирусом.
Также старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.