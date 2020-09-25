Иммунолог прокомментировала ситуацию с COVID-19

Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева прокомментировала ситуацию с COVID-19.

«В осенний период идёт чуть большая нагрузка на иммунную систему, потому что она отвлекается на адаптацию к смене климата, перепады температуры, укорочение светового дня», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, вероятность заболеть напрямую зависит от времени, проведённого с заболевшим в замкнутом пространстве. В данном случае эксперт отметила важность ношения масок.

«Люди сами должны быть ответственны по отношению к окружающим. Если я чувствую симптомы ОРВИ, я первым делом надеваю маску. Такая культура должна быть выработана у всех», — сказала Ярцева.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинске началась вакцинация от коронавируса.