Иностранные сотрудники RT прошли медосмотр для участия в исследовании российской вакцины от коронавируса

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RT
Трое иностранных сотрудников RT прошли медицинский осмотр в московской поликлинике № 68 ДЗМ на Якиманке, это необходимо для участия в исследовании российской вакцины от коронавирусной инфекции.

После получения результата медицинского осмотра добровольцы получат направление на первую прививку.

Участие в исследовании принимают два сотрудника арабской редакции RT и один журналист испанской.

23 сентября власти Москвы сообщили, что теперь жителям столицы необязательно иметь московский полис ОМС для участия в пострегистрационном исследовании вакцины от коронавируса.

Получить вакцину могут участники из регионов России и иностранные граждане, которые работают или проживают в Москве.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что сотрудники RT, которые являются гражданами других стран, станут первыми в мире иностранцами, принявшими участие в исследовании российской вакцины от коронавируса.

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