Иностранные сотрудники RT прошли медосмотр для участия в исследовании российской вакцины от коронавируса
После получения результата медицинского осмотра добровольцы получат направление на первую прививку.
Участие в исследовании принимают два сотрудника арабской редакции RT и один журналист испанской.
23 сентября власти Москвы сообщили, что теперь жителям столицы необязательно иметь московский полис ОМС для участия в пострегистрационном исследовании вакцины от коронавируса.
Получить вакцину могут участники из регионов России и иностранные граждане, которые работают или проживают в Москве.
Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что сотрудники RT, которые являются гражданами других стран, станут первыми в мире иностранцами, принявшими участие в исследовании российской вакцины от коронавируса.